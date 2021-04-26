Подводные камни "ковидного" аудита: СМИ рассказали о противостоянии Степанова и Марченко

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Переназначение на должность главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса, а также дальнейшее обнародование критического отчета о растрате денег "ковидного фонда" может с одинаковой вероятностью быть элементом борьбы мэра Виталия Кличко за кресло Президента, а также попыткой министра финансов Сергея Марченко побороть амбиции главы Минздрава Максима Степанова. Об этом пишет издание "Комментарии", передает УНН.

Детали

Журналисты напоминают, что Плис еще при Леониде Черновецком возглавил в КГГА управления внутреннего финансового контроля и аудита, а в 2012-13 гг. возглавлял наблюдательный совет Государственной продовольственной зерновой корпорации (ГПЗКУ). Корпорацию создавали под старшего сына Виктора Януковича - Александра, а фактически руководил процессами один из самых влиятельных людей времен беглого экс-президента - Юрий Иванющенко (известный также как Юра Енакиевский).

"Глава наблюдательного совета - лицо максимально доверенное, он отвечал за внутренний аудит и проверку контрактов. Поэтому вряд ли кто-то будет отрицать прямые и тесные связи Плиса и Иванющенко. В подтверждение можно добавить, что Плис также был советником у министра АПК Николая Присяжнюка, формального куратора ГПЗКУ от правительства. Именно в период пребывания Геннадия Плиса на должности в компании произошли масштабные хищения на 132 млн грн", - пишет издание.

Пресса писала, что после Революции Достоинства, когда Плис вернулся в КГГА уже при Виталии Кличко, он мог иметь отношение к ряду скандалов, в частности, к банкротству банка "Хрещатик" в интересах его акционеров Андрея Иванова и Василия Хмельницкого. В дальнейшем, даже став заместителем министра финансов и и. о. главы Госаудитслужбы Плис, как писали СМИ, не перестает общаться с Кличко и "смотрящим" по Киеву Денисом Комарницким, с которым они якобы "выбивают деньги с подрядчиков на транспорте и в инфраструктуре" из Директора департамента транспортной инфраструктуры Андрея Романенко.

Накануне были обнародованы ответы журналистам о результатах аудита "ковидного фонда", часть которого также использовалась для дорожного строительства. В ходе аудита были найдены злоупотребления на сотни миллионов гривен. Некоторые эксперты усмотрели в этом злой умысел Виталия Кличко.

"Тема коррупции на "Большом строительстве" имеет большой потенциал для снижения рейтингов Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. А Виталий Владимирович, как известно, видит себя единственной альтернативой действующему гаранту Конституции", - говорится в материале.

"Тема хищения "ковидного фонда" - достойный ответ "ерничеству" Банковой по поводу неспособности Кличко организовать вакцинацию или достроить мосты. И отлично ложится в стратегию говорить больше не о городских, а об общенациональных проблемах (карантин, тарифы). Ее уже подхватывают пиарщики Кличко. А имея теперь в Госаудитслужбе такого сексота (секретного сотрудника) как Геннадий Плис, поставки компромата "без посредников" на Крещатик обеспечены", - добавляют журналисты.

Другая версия появления отчета связана с интересами министра финансов Сергея Марченко и его противостоянием с главой Минздрава Степановым.

"Как известно, между двумя чиновниками уже давно тлеет личный конфликт... Заочные дебаты сводились к нежеланию Марченко расширять финансирование Минздрава за счет сокращения других расходов. Степанов же, в свою очередь, доказывал приоритетность выделения средств на новые койки и вакцинацию (и в итоге оказался прав)", - напоминают журналисты.

В ходе недавнего интервью "ЛБ" Марченко назвал Степанова "персонажем из "12 стульев". Министр отреагировал довольно сдержанно: мол, из 15 млрд грн, которые министерство запросило на борьбу с "ковидом", выделили всего 2 млрд грн.

"Геннадий Плис и его Госаудиторська служба, согласно этой версии, должны продемонстрировать, насколько неэффективно Степанов тратит средства налогоплательщиков ("зачем ему выделять еще больше"), а может быть и вовсе на основании данных о злоупотреблений раскрутить одно или несколько уголовных дел против министра здравоохранения", - заключает издание.

Журналисты также допускают, что Плис мог помогать Марченко и в других "проектах", в частности, частью стратегии на оттягивание сроков получения транша от МВФ мог сработать обнародованный Госаудитслужбой осенью отчет о финансовых потерях "Нафтогаза" на уровне 75 млрд грн.