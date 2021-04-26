Макрон позвонил Путину. Со стороны президента РФ не обошлось без обвинений Киева в "провокациях"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. Прежде всего говорили об Украине. Хозяин Кремля уже традиционно назвал действия Киева "провокационными" и настаивал на "прямом" диалоге с "Донецком и Луганском", передает УНН.

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По данным Кремля, особое внимание уделено конфликту на Донбассе.

"Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентировано на необходимости неукоснительного выполнения киевской властью ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

Эммануэль Макрон же, по данным Кремля, информировал о переговорах с Президентом Украины, которые состоялись в Париже.

"Подтверждено настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском" формате", - отметили в Кремле.

Добавим

Помимо того президенты обсудили еще ряд вопросов. Среди которых конфликт России и Чехии, а также ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

"По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и принятых мер.

Затрагивалась и ситуация вокруг Алексея Навального", - сухо отметили в Кремле.

Ранее

Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Вместе с тем президент Украины отверг идею президента РФ по диалогу с "ЛНР" и "ДНР" и отметил, что не собирается разговаривать с террористами.