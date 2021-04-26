Сроки встречи Путина и Байдена пока не подтверждены - Белый дом

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На данный момент нет согласованных сроков встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет УНН.

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“Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим... Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков”, — сказала Псаки отвечая на вопрос о возможной встречи Путина и Байдена 15-16 июня.

Что было раньше

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов.

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита “в третьей стране в предстоящие месяцы”. Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.