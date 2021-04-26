Конфликт Праги и Москвы из-за взрывов в Врбетице: в МИД РФ ответили претензиями к Украине, Чехии и Болгарии

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений относительно возможного хранения противопехотных мин на складах в чешской Врбетице. Эти заявления МИД РФ прозвучали после того, как на Россию обрушилась куча обвинений в шпионаже и деструктивных действий на территории других стран, передает УНН со ссылкой на российское министерство.

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“Наше пристальное внимание привлекает широко растиражирована международными СМИ информация немецкого издания „Die Welt“ от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились „сотни противопехотных мин“.

Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Аналогичные вопросы возникают также в Болгарию, гражданин которой, судя по данным „Нью-Йорк Таймс“, был владельцем вооружений, которые хранились на складе, а также в Украину как потенциального получателю указанных средств”, — сообщили в МИД РФ.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что в соответствии со статьей 1 КЗПМ государства-участники среди прочего обязуются “никогда и ни при каких обстоятельствах (...) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не хранить и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины”, а также “не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению” такой деятельности.

В МИД РФ потребовали от Чехии, Болгарии и Украины “необходимых разъяснений в связи с сообщениями о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ”.

Контекст В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, которые отравили в Солсбери Сергея и Юлию Скрипач. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрила в работе на спецслужбы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии обвинили в терроризме лиц, задержанных за участие в боях против Украины в Донбассе В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов. В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.

Гражданин Болгарии и государство Украина упоминаются в контексте информации газеты New York Times, согласно которой компания ЕМКО болгарского торговца оружием Емилиян Гебрева прежнему сохраняла боеприпасы на складах в селе Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения в Украине.

Между тем ряд СМИ такожпишуть о возможном пребывании российских агентов в Болгарии в 2014 и 2015 годах, когда и произошли взрывы на шести оружейных складах.