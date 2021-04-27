Юлия Тимошенко к народным депутатам: прекратите критиковать министра Степанова

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лидер фракции “Батькивщина”, народный депутат Юлия Тимошенко призвала народных депутатов прекратить критиковать министра здравоохранения, а взять ответственность за реформирование медицинской системы. Об этом она заявила в эфире программы “Свобода слова”, информирует УНН.

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“Президент, премьер-министр должны взять на себя ответственность и пересмотреть ту реформу, которая привела к тому, что люди не могут лечиться, что у них денег не хватает. Я объехала больницы: в хирургическом отделении, пакет платят НСЗУ платят только за операцию — и то минимум, а потом человека после операции нужно выписывать. Кто такую реформу придумал? Выписывать еще недолеченной, больным? На нас что, экономят?”, — заявила Тимошенко.

Детали

Именно поэтому, по ее словам, команда “Батькивщины” поддерживает министра Степанова и предложенные им изменения медицинской системы.

“Наша команда поддерживает министра в том, что нужно возвращаться к страховой медицине, надо возвращать всю санитарную эпидемиологическую службу, восстанавливать всю вертикаль. И нужно закладывать бюджет до тех пор, пока не выделят бюджет на нормальное лечение, на нормальную закупку вакцины, пока не заложат средства на финансирование медицинского персонала, наши люди будут недолеченные”, — отметила Тимошенко.

Дополнение

Напомним, ранее заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская рассказала, сколько за этот год в работе системы здравоохранения было сделано очень много изменений по сравнению с разрухой в начале пандемии COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего всего 3500 штук).