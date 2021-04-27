Минздрав нельзя оставлять без руководителя: нардеп Качура прокомментировал слухи об отставке Степанова
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Народный депутат партии “Слуга народа” Александр Качура считает, что слухи об отставке министра здравоохранения Максима Степанова являются чисто политическим пиаром, но, по его мнению, обезглавливать в трудный период пандемии Минздрав недопустимо. Об этом он заявил на брифинге, передает УНН.
Детали
“Это все время ходят какие-то слухи. Эти партии пиарятся, хотят получить властные полномочия во всех министерствах... Но нельзя во время пандемии и всей этой ситуации просто оставить без главы министерство. У нас вакцинация, люди умирают в больницах, а мы давайте уволим министра. Это можно сравнить с активной фазой боевых действий и увольнением главнокомандующего ВСУ, а армии никто не дает приказы, никто не предпринимает действий в отношении наших врагов. Это то же самое фактически — оставить без главы министерство”, — считает Качура.
Он также особо отметил, что нардепы, которые обсуждают отставку министра Степанова, вероятно планируют вернуть в министерское кресло Ульяну Супрун, на что сам нардеп никоим образом никогда не согласится.
Дополнение
Министр здравоохранения Степанов сообщил, что Украина во время третьей волны COVID-19 по уровню смертности на 1 млн населения находится на 34 месте, а по уровню заболеваемости на 36-м месте в Европе.
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.
Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).