В Кремле назвали темы, которые "могут обсудить" Путин и Зеленский в случае встречи

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Целью возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского “не может быть поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе”, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Абсолютно четко было изложено президентом (РФ Владимиром Путиным) его отношение к инициативе, — сказал представитель Кремля. — Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины”.

Песков заявил, что Россия якобы “не является стороной конфликта” (как известно Москва отрицает помощь боевикам на Донбассе и участие в агрессии против Украины — ред.). “В Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями, руководством двух самопровозглашенных республик (так в РФ называют лидеров боевиков так называемых „Л/ДНР“ — ред.)”, — сказал он.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, заявление Зеленского о том, что встреча необходима для обсуждения конфликта на Донбассе, “не совсем коррелирует с представлением президента России” о наполнении такого диалога. “Поэтому в любом случае предстоит прояснить еще много деталей”, — сказал Песков. По его словам, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины.

Место для проведения встречи

По словам пресс-секретаря, Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

“Мне неизвестно о том, чтобы конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву”, — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи на какой-либо другой площадке, кроме Москвы.

Песков заявил, что повестка возможной встречи президентов требует прояснения многих деталей.

Контекст

Зеленский в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

Накануне Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского.