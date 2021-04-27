Председатель Киевского облсовета сняли с должности

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Главу Киевского областного совета Александра Склярова сняли с должности. За проголосовало большинство депутатов, передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

Детали

Так, за увольнение Склярова проголосовали 59 депутатов.



Депутаты сегодня собрались для проведения сессии, которую несколько раз инициировали раньше. Главным вопросом повестки дня стало именно увольнение председателя совета Склярова от “Слуги народа” и его заместителей.

По информации движения “Честно”, Скляров получил письменное требование о созыве утром 27 апреля в телефонном разговоре с главой фракции “Слуга народа” Полярушем, и сообщил, что сессионный зал не откроет и на мероприятие не явился. Также Скляров сказал, что следит за ходом событий в прямом эфире, который проводят депутаты облсовета.

При таких условиях депутаты отправились в большую сессионный зал. Голосовали путем поименного голосования при условии, что система “Рада” в этом зале отсутствует.

Справка

В ноябре прошлого года депутаты Киевского областного совета избрали его председателем депутата от “Слуги народа” Александра Склярова.



К этому Скляров занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации.