"Слуги народа" даже не обсуждали смену Степанова: Мокан опроверг слухи о возможной отставке министра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Представления по поводу отставки министра здравоохранения Максима Степанова нет. Более того, на заседании фракции "Слуга народа", где обсуждались кандидатуры министров различных ведомств, вопрос об отставке министра Степанова даже не поднимался, поэтому это очередные слухи, которые часто возникают накануне внеочередных заседаний Рады. Об этом УНН рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

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"Представления по поводу отставки главы МОЗ нет. На фракции, когда у нас проходило обсуждение кандидатуры на министра энергетики и другие кандидатуры на другие министерства, о Минздраве даже не говорилось. Мне сложно сейчас верится в то, что можно голосовать за отставку какого-то министра - особенно министра здравоохранения - в период пандемии, не понимая, кто может быть заменой. Поэтому это просто слухи, которые периодически возникают накануне внеочередных заседаний", - отметил Василий Мокан.

Детали

Одновременно народный депутат не исключил, что отдельные политические силы заинтересованы в отставке министра здравоохранения Максима Степанова из-за собственных интересов.

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"Но оставлять министерство без министра в период пандемии - неразумно", - резюмировал Мокан.

Дополнение

С начала прививочной кампании 539 126 человек привито от COVID-19. При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

По словам министра Степанова, Украина уже должна была получить 3,9 млн доз, но из-за задержек поставок во всем мире поступило пока 1,119 млн доз вакцин от различных производителей. Именно из-за перебоев поставок вакцин во всем мире Минздрав не может пока выйти на мощности по вакцинации, к которой уже готова инфраструктура: 5,65 млн прививок от COVID-19 за месяц.