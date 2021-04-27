Рада отклонила постановление о "прекращении бездействия органов власти" в сфере противодействия COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник не поддержала проект постановления № 5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений Рады, принятых в этой сфере. Документ поддержали 115 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно документу, Верховная Рада постановила, в частности, признать приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения на 2021 год:

- обеспечение равного доступа населения Украины к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни (COVID-19);

- проведение в порядке и в сроки, определенные Дорожной картой по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проведение массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах (далее - Дорожная карта), массовой бесплатной вакцинации населения от острой респираторной болезни;

- обеспечить неукоснительное соблюдение порядка и сроков массовой вакцинации населения Украины;

- минимизация негативных последствий пандемии во всех сферах жизни украинского общества;

- разработка эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов.

Предлагалось также признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения Постановления Верховной Рады Украины "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" от 20 октября 2020 года № 937-IX, а ответственность за "фактический срыв массовой вакцинации населения", предусмотренной Дорожной картой, а также невыполнение постановления возложить на КМУ и Министерство здравоохранения Украины.

Авторы предлагали также обратиться к Президенту Украины с предложением безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии глав депутатских фракций и групп с целью обсуждения сложившейся ситуации в Украине в связи с быстрыми темпами распространения пандемии коронавирусной болезни.

Справка

По данным МОН, в Украине зафиксировано уже 2,038 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 апреля, - почти 8 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 432. В то же время выздоровевших за сутки более чем в два раза больше, чем заболевших.



Также известно, что за минувшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

В общем 539 126 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 26 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.