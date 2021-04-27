ВР направила на доработку законопроект о доступе адвоката к подзащитному

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник отправила в комитет на доработку проект закона № 2063 о доступе адвоката к подзащитному с предложениями Президента, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, глава ВР Дмитрий Разумков без обсуждения поставил на голосование предложение о направлении в комитет на доработку Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи с предложениями Президента Украины.

Решение поддержали 325 народных депутатов.

Справка

Так, 19 февраля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 2063 об обеспечении доступа защитника к лицу, имеющему право на защиту.



Законопроект совершенствует механизм реализации права на защиту путем возможности прямого доступа подозреваемого, обвиняемого, осужденного к защитнику в рабочие, выходные, не рабочие дни.

Так, было предложено расширить положения о правах осужденных: осужденному гарантируется право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации с адвокатом, защитником, законным представителем, другими специалистами в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица.

Такое право распространяется в том числе и на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер. Осужденный по собственной инициативе или инициативе адвоката, защитника, законного представителя, других специалистов в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи, имеет право на неограниченные во времени и количестве встречи с адвокатом, защитником, законным представителем и т.д., с целью обеспечения права на защиту в рабочие, выходные, не рабочие дни в любое время с 7 до 20 часов.

Если инициатором встречи выступает адвокат, защитник, законный представитель и т.д., а осужденный отказывается от такой встречи, администрация учреждения отбывания наказаний, администрация учреждения здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный, обязана организовать встречу защитника с осужденным - в случае если осужденный лично и непосредственно сообщает адвокату о нежелании продолжить такую встречу, встреча прекращается.

Другие предложенные изменения, которые предлагались проектом закона, имеют цель обеспечить беспрепятственный доступ защитника к подзащитному на любой стадии уголовного производства, исполнения наказания.