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В Украине продолжат внедрение информационно-телекоммуникационной системы в судах

В Украине продолжат внедрение информационно-телекоммуникационной системы в судах

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 3985 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Основной целью принятия законопроекта является обеспечение начала функционирования отдельных модулей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и поэтапное внедрение ЕСИТС.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и Закона Украины “О Высшем совете правосудия”.

Предполагается, что создание и обеспечение функционирования ЕСИТС осуществляется поэтапно.

Предполагается, что судебное заседание будет фиксироваться с помощью видео-звуко-записывающего технического средства, а судебные решения будут выкладываться в электронной форме.

Также повышается роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения ЕСИТС.

Что было раньше

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный законопроект, который позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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