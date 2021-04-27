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Рада поддержала инициативу Президента о е-производстве

Рада поддержала инициативу Президента о е-производстве

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 5246 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Это не просто удобство работы досудебного расследования и экологичность перевода в будущем, в том числе полный переход уголовного производства в электронный формат — это еще и дополнительные гарантии для всех участников уголовного производства”, — пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Детали

Так, по словам Малюськи, в частности, сторона защиты сможет ознакомиться с материалами производства в электронном виде.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный процессуальный кодекс Украины положениями, которыми предлагается закрепить правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования в деятельности участников уголовного производства.

Законопроектом, в частности, предусматривается:

  • функциональное назначение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования;
  • предоставление доступа к материалам, которые хранятся в информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования;
  • возможность интеграции информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования с другими информационными, информационно-телекоммуникационными системами в случаях, предусмотренных законом.

Что было раньше

Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный законопроект, который позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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