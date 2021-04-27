Рада поддержала запрет рекламы электронных сигарет и жидкостей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Учитывая отсутствие альтернативных путей решения проблемы и руководствуясь исключительно приоритетностью обеспечения сохранения здоровья нации мы предлагаем на уровне закона запретить рекламу, использующую эти сигареты", - сказала автор законопроекта, нардеп Элла Репина, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, проектом акта предлагается внести изменения в 22 Закона Украины "О рекламе" в части расширения ее действия на электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Справка

Как утверждают авторы, по информации Всемирной организации здравоохранения электронные сигареты создают серьезную угрозу для человека, особенно для детей, подростков и беременных женщин. Кроме того, они увеличивают влияние никотина и ряда токсичных веществ на окружающих.

На сегодня не хватает независимых исследований о влиянии электронных сигарет на здоровье, в том числе - долгосрочного. Обнародованные результаты некоторых независимых исследований свидетельствуют о том, что при использовании электронных сигарет уровень некоторых выделяемых токсичных веществ является в разы выше, чем в обычных сигаретах.

В частности, отдельные ученые говорят, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски болезней сердца, рака легких, может вызвать воспаление легких и повышает риски развития хронического обструктивного заболевания легких.

Дополнение

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики высказал позицию, что стоит, чтобы на упаковках стиков к IQOS вместо: "этот продукт не является безопасным и вызывает привыкание", появилось предупреждение о вреде для здоровья.