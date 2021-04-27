Нардепы вернули комитету законопроект о развитии мелиоративной инфраструктуры

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала решение о возвращении в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона № 5202 об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено:

- во-первых, внесение изменений в законодательные акты, которые создадут предпосылки для содержания водопользователями мелиоративной инфраструктуры и привлечения инвестиций в нее;

- во-вторых, законопроектом определен правовой статус ОВК, нормирована процедура создания и приобретения ОВК прав на объекты мелиоративной инфраструктуры;

- в-третьих, законопроектом предусмотрена обязанность заказчика строительства мелиоративной сети до начала ее строительства согласовать условия предоставления услуг забора, доставки и отвода воды, в том числе механизма ценообразования с владельцами земельных участков, в собственности которых совокупно находится не менее двух третей земельных участков, мелиорация которых будет обеспечиваться сетью, и пользователями земельных участков, в пользовании которых совокупно находится не менее двух третей переданных в пользование земельных участков, мелиорация которых будет обеспечиваться сетью;

- в-четвертых, законопроект содержит положения, направленные на упрощение административных процедур по строительству и эксплуатации мелиоративных сетей и их отдельных объектов;

- в-пятых, предлагается разрешить приватизацию насосных станций, которые не используются в течение не менее десяти лет, и по которым ни одна ОВК в течение двух лет после принятия Закона не обратилась с заявлением о получении в собственность объектов мелиоративной сети, в состав которой входит насосная станция. Указанный механизм даст возможность сэкономить государственные средства, которые сейчас тратятся на содержание неработающих насосных станций, их охрану и т.д.

Справка

В начале года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей.



