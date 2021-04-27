Степанов об украинской вакцине от COVID-19: если начать сейчас, через два года Украина будет биологически защищена

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "НАШ" о стадии разработки двух украинских кандидатов в вакцины от COVID-19 и о том, когда в Украине восстановится отечественное вакцинное производство. Об этом сообщает УНН.

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"У этих двух кандидатов на вакцину продолжается достаточно напряженный научный процесс. Это компания "Дипроф-Мед" совместно с Институтом микробиологии занимаются разработкой этой вакцины. Они уже достигли определенной стабилизации лекарственной формы, там есть соответствующее исследование, которое нужно провести до клинической фазы, в том числе на иммуногенность, на токсичность, на стабилизацию лекарственной формы. Это достаточно сложный и трудный процесс, и достаточно скрупулезный. сегодня на стадии еще лабораторных исследований они пользуются своими (финансовыми - ред.) ресурсами", - рассказал Степанов.

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Что касается второго кандидата на вакцину от COVID-19, то группа разработчиков получила государственные средства для проведения работ.

"У нас есть другой кандидат на вакцину. Там было профинансировано из соответствующего фонда государственного 9,5 млн грн. У них есть соответствующие разработки и наработки на лабораторном уровне", - отметил Степанов.

В то же время глава Минздрава уверен, что необходимо начинать финансировать фармпредприятия и делать государственный предзаказ для восстановления вакцинного производства.

"Мы точно должны иметь свое вакцинное производство. Так, мы сможем его на полную восстановить через 2-3 года. Но если мы этот процесс начнем сейчас, то в 23-24 году мы будем биологически защищены как страна", - резюмировал он.

Дополнение

Ученые украинской компании "Диапроф-Мед" продолжают совершенствовать разработанного ими кандидата в вакцины от COVID-19. Отметим, что все исследования ученых проходят за частные средства предприятий-разработчиков. За государственные средства от Национального фонда научных исследований была профинансирована разработка вакцины от коронавирусной инфекции Институтом биологии клетки НАН Украины.

Напомним, ранее Михаил Фаворов сообщил, что привитые украинской вакциной "Диапроф-Мед" лабораторные животные все еще имеют стойкий иммунитет семь месяцев спустя. Это означает, что потенциальная украинская вакцина может иметь высокую продолжительность эффективности, что является определенной проблемой для других вакцин.