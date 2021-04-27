Генсек НАТО отреагировал на заявление России об отводе войск от Украины: мы будем пристально следить

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако и в дальнейшем будут внимательно следить за ситуацией и развитием событий. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга во вторник, 27 апреля, в Брюсселе, комментируя объявление РФ об отводе войск от Украины, передает УНН.

Цитата:

"Мы увидели снижение напряженности и, конечно, приветствуем это. В то же время мы будем очень пристально следить за ситуацией и развитием событий. И мы ожидаем, что Россия прекратит всякое наращивание военной мощи в и вокруг Украины, и мы также ожидаем, что Россия... будет участвовать в политическом процессе, потому что только путем переговоров и политического процесса мы можем найти устойчивое политическое решение", - указал Генсек НАТО.

Детали

Столтенберг отметил при этом, что союзники НАТО подтверждают полную политическую и практическую поддержку Украины.

"Союзники НАТО продолжат помогать Украине проводить реформы, модернизировать ее оборонные институты и институты по безопасности", - сказал Генсек альянса.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.