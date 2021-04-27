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Зеленский поручил готовить заседание СНБО по ситуации безопасности на админчерте с Крымом

Зеленский поручил готовить заседание СНБО по ситуации безопасности на админчерте с Крымом

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Детали

Как сообщили в Офисе, во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на админчертах с временно оккупированным Крымом и в указанных областях.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Цитата

"По результатам совещания Президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - сообщили в Офисе.

Наращивание войск РФ у границ Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в анексированном Крыму более 100 тыс. военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отвод войск.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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