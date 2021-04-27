Патрульный катер США зашел в Черное море

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США Hamilton. Об этом пишет УНН со ссылкой на Шестой флот ВМС США.

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"Катер национальной безопасности класса Legend USCGC Hamilton (WMSL 753) зашел в Черное море в поддержку союзников и партнеров по НАТО 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.



В то же время, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной.

США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".