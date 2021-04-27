Степанов прокомментировал слухи о своей отставке: очередные информационные волны

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи о своей отставке, отметив, что их периодически производят отдельные нардепы уже более полугода. А за это время Минздраву удалось создать медицинскую систему, которая смогла выдержать удары COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал НАШ.

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"Что касается моей отставки - это продолжается более полугода. Сейчас очередную волну информации распространяет депутат от "Европейской солидарности", Гончаренко. (...) Я год нахожусь на своем посту и год борюсь с пандемией COVID-19 в Украине. У нас есть определенные вещи, которых мы достигли за этот год. Наша система, которую мы получили в разрушенном состоянии, выдержала все эти удары. И мы находимся в ситуации не хуже, а иногда лучше, чем отдельные страны ЕС", - отметил Степанов.

Дополнение

Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова не имел и не найдет поддержки в Верховной Раде. К тому же, по его словам, глава Минздрава делает все, что от него требуют обстоятельства и позволяют выделенные финансовые ресурсы в сложных условиях пандемии COVID-19.

Ранее эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 их количество составляло всего лишь 3500 штук).