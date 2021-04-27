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Верещук прокомментировала возможное место встречи Зеленского с Путиным

Верещук прокомментировала возможное место встречи Зеленского с Путиным

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина возможна, но не в Киеве и тем более не в Москве. Об этом в своем Facebook написала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

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"Я точно знаю, где она не должна была состояться. Это точно не должно быть в Москве и не может быть в Киеве ", - написала она.

Детали

Вместе с тем Верещук не исключила встречу Зеленского и Путина на Донбассе. И объяснила почему.

"Чтобы Путин наглядно увидел, кого он защищает, как он считает, и к чему такая защита привела, а именно: к страданиям людей, к миллионам переселенцев, к слезам в детских глазах.

И вероятно, если бы он сумел приехать, в чем я очень сомневаюсь, он бы увидел к чему приводит так называемая "русская весна" (протесты на Юго-Востоке Украины, 23 февраля 2014 года - 2 мая 2014 года), которую они так широко экспортируют целому миру", - написала нардеп.

Дополнение

Ранее Верещук призвала украинцев занять консолидированную позицию в вопросе агрессии РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
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