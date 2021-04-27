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США предоставили ВСУ помощь почти на 8 млн долларов

США предоставили ВСУ помощь почти на 8 млн долларов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. США предоставили Вооруженным силам Украины новую помощь по безопасности на 7,85 млн долл. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

Цитата

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долл. для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", - говорится в сообщении.

Так, по данным посольства, в общем такой помощи с 2014 года было на сумму более 2 млрд долл.

Напомним

В Сенате США поддержали проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности".

Также ранее сообщалось, что военное руководство США внимательно наблюдает за отводом войск РФ от украинских границ.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ВСУ, помощь
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