Киевский областной совет возглавила супруга народного депутата от "Слуги народа"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Новой главой Киевского областного совета стала депутат Наталья Гунько, муж которой, Анатолий Гунько, является народным депутатом от партии “Слуга народа”. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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“Мы взяли на себя высокую ответственность за область, поэтому прошу всех отбросить политические интриги и наладить работу так, чтобы как можно быстрее принять ряд решений ...”, - сказала она.

Что было раньше

Сегодня, 27 апреля, главу Киевского областного совета Александра Склярова сняли с должности. Так, за его освобождение проголосовали 59 депутатов.

Кто такая Наталья Гунько

Наталия Гунько в 2012 году окончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности правоведение. В 2018 году окончила экономический факультет Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко по специальности “Банковское дело”. Также в 2020 году окончила Государственное учреждение высшего образования “Университет менеджмента образования” по специальности “Публичное управление и администрирование”.

Свою трудовую деятельность начала секретарем Шевченковского районного суда города Киева. В должности работала в 2003-2008 годах. Работала юрисконсультом в ООО “Гильдия права”, в 2016 году стала главным юрисконсульт в этой компании, а с ноября 2020 — директором ООО “Гильдия права”. Депутат Киевского областного совета VII и VIII созывов.

Так, по данным декларации Натальи Гунько, ее мужу принадлежит доля в компаниях “Интер-Профит” и “Финтехинвест” . В прошлом году он баллотировался в народные депутаты на мажоритарном округе № 208 в Черниговской области от “Слуги народа”, где победил экс нардепа Олега Ляшко.