Сегодня состоится общее заседание ТКГ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня состоится общее заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Об этом пишет УНН.

Порядок денний:

— вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

— обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

— продолжение разработки плана совместных шагов;

— возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

— восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Добавим

По информации Украинской делегации в ТКГ, пока продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики, отметили в делегации.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все стороны в Трехсторонний контактной группе согласовали введение “тишины” в Донбассе на Пасху — осталось согласовать это на бумаге.

Перед этим спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил о прорыве в ТКГ.