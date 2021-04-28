Льготные ипотеки для переселенцев, финансирование олимпийским спортсменам диетических добавок: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 28 апреля, планирует, в частности, рассмотреть проекты постановлений о финансировании олимпийским спортсменам диетических добавок и предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина о внесении изменений в пункт 1, подпункт 3 пункта пункта 3 и пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 186 “О выпуске облигаций внешних государственных займов в соответствии с требованиями статьи 16, пункта 35 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины, о предоставлении льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), о нормировании вопроса приобретения диетических добавок за счет бюджетных средств путем распределения денежной нормы, предусмотренной на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения спортсменов — участников спортивных мероприятий государственного и международного уровня на указанные лекарственные средства и диетические добавки, а также приобретение их по соответствующим кодам экономической классификации расходов.

Также правительство планирует рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление КМУ от 8 сентября 2016 года № 613 “О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Ожидается, что правительство рассмотрит также проекты постановлений о реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме.

Кроме того, правительство рассмотрит проект акта законодательства о внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40/ЕС (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака). Так, проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения и Закона Украины о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Кабмин планирует рассмотреть проект указа Президента Украины, в частности о назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Кроме того, правительство рассмотрит проект распоряжения КМУ об одобрении Концепции Общегосударственной целевой социальной программы “Питьевая вода Украиныˮ на 2022-2026 годы.

Дополнение

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.



Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики высказал позицию, что стоит, чтобы на упаковках стиков к IQOS вместо: “этот продукт не является безопасным и вызывает привыкание”, появилось предупреждение о вреде для здоровья.