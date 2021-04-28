Зеленский не против встретиться с Путиным в Ватикане

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане. Об этом он сказал в интервью La Repubblica, передает УНН.

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"Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе", - сказал Зеленский.

Контекст

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался относительно встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения. 26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.