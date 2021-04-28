Ивченко призвал парламент начать борьбу с рейдерством и создать для этого ВСК

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко призвал парламент действовать в интересах украинцев и начать борьбу с рейдерством. Для этого, по его словам, нужно создать парламентскую временную следственную комиссию, чтобы расследовать факты рейдерства и их лоббирование в высших эшелонах власти, сообщает корреспондент УНН.

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“На сегодня парламент не борется с рейдерством: колоссальное количество фактов рейдерства идет по всей стране. У нас постоянно увеличивается количество тех, кто теряет недвижимость, кто теряет земли ... К сожалению, это рейдерство в большинстве случаев покрывается судебной системой и правоохранительными органами. А идет это рейдерство от лоббизма — в большинстве случаев из этого зала. Неужели нам не стоит создать временную следственную комиссию, постановление о которой уже зарегистрировано, соавтором является Юлия Тимошенко и Тарас Батенко?”, — отметил нардеп.

Детали

Ивченко обратил внимание присутствующих на то, что речь идет о жизни людей и их бизнесе, поэтому создание временной следственной комиссии является необходимой мерой для того, чтобы расследовать факты рейдерства и его лоббирования в высших эшелонах власти, в частности среди нардепов Верховной Рады.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко раскрыл детали рейдерских схем, за которыми, по его словам, стоят народные депутаты, в частности — глава аграрного комитета “слуга народа” Николай Сольский.