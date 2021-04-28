Устал работать? Нардеп в среду решил напугать коллег Страстной пятницей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Курьез произошел во время выступления нардепа от фракции ОПЗЖ Василия Нимченко. Парламентарий, видимо, решил обратиться к вере и совести коллег, но спутал дни недели, пишет УНН.

Детали

При обсуждении поправок к земельной реформе в ВР слово взял Василий Нимченко. Нардеп начал выступление достаточно эмоционально, явно планируя зажигательную речь. Но не тут то было.

“Коллеги, я хочу напомнить, что сегодня Страстная пятница. Это сегодня Иуда...”, — начал нардеп, но дальше его слова утонули в дружном шуме голосов коллег, которые сразу решили ему напомнить, что сегодня еще только среда.

Фрагмент из конфузом нардепа вы можете посмотреть в Telegram-канале Цитаты Рады.

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Напомним

На этой неделе народные депутаты решили не проводить пленарное заседание в пятницу.

Однако, вместо этого нардепы устроили сразу несколько внеочередных пленарных заседаний. Во вторник состоялось два внеочередных заседания, по результатам которых было принято, в частности, постановление № 5299 “О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия СОVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады в этой сфере”. А 29 апреля ожидается три внеочередных заседания, одно из которых, вероятно, будет посвящено рассмотрению кандидатуры Германа Галущенко на должность министра энергетики. Как писал УНН, неформальные группы влияния внутри фракции “Слуга народа” договорились о поддержке его кандидатуры, а потому, на этой неделе, наконец Минэнерго может получить постоянного руководителя, которого нет уже больше года.