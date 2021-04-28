Зеленский считает, что переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. Однако, для этого нужна политическая воля Путина. Об этом он сказал в интервью La Repubblica, передает УНН.

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"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", - сказал Зеленский, которого цитирует пресс-служба Президента.

Он отметил, что Украина точно знает, как прийти к миру, но нужна политическая воля другой стороны.

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы? Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже отдал", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Контекст

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался относительно встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения. 26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.



