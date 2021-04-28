Верещук: в "Слуге народа" не обсуждали вопрос отставки Степанова

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На заседании фракции "Слуга народа" не обсуждали вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы не обсуждали во фракции вопрос отставки Степанова", - сказала она.

Депутаты не имеют законодательных полномочий отправлять министров в отставку, добавила Верещук, комментируя сбор подписей фракцией "Голос" за отставку Степанова. Представление об отставке министров вносит Премьер-министр Украины, подчеркнула нардеп.

"Если посмотреть закон Украины, который дает право отправлять депутатов в отставку - то вы там не увидите права на, к примеру, министра здравоохранения. Мы не отправляем в отставку. Да, это недоработка законодателя, принимавшего такое решение. Однако, представление вносит Премьер-министр.

Поэтому "Голос" пусть, конечно, занимается работой, которую он делает, но юридической силы такая работа не имеет", - резюмировала Верещук.