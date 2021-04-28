Кива говорит, защитил диссертацию, чтобы сыну было на кого равняться

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат Илья Кива заявил, что защитил диссертацию прежде всего для своего сына, чтобы ему было на кого равняться. Вопрос надбавки за ученую степень его не интересует. Об этом он рассказал журналистам, сообщает УНН.

Цитата:

"Прежде всего, я даю возможность своему сыну равняться и гордиться, и это будет ему давать возможность становиться сильнее. Я когда-то так же рос на примерах своих родителей, на примерах своего деда, и я хочу, чтобы у моего сына была такая возможность. Это вам ответ по поводу 15% надбавки, вы понимаете? Нет, я это делаю для того, чтобы у моего сына было осознание того, каким он должен стать", - сказал Кива.

Детали

По его словам, он потратил на диссертацию 6 лет своей жизни.

Кроме того, он пояснил журналистам, которых не пустили на саму защиту, что это было сделано из-за карантинных ограничений.

"Моя сдача проходила в онлайн-трансляции. Что бы там ни говорили сегодня о препятствии журналистской работе, я хочу сказать, что, во-первых, у нас карантинные ограничения, которые были четко выставлены КМУ, это не моя прихоть", - рассказал нардеп.

Также Кива заявил, что его научного руководителя уже уволили из-за этого скандала.

Что было ранее

На базе Института подготовки кадров государственной службы занятости состоялась защита кандидатской диссертации нардепа Ильи Кивы на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" в специализированном ученом совете Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости.

Защита происходила за закрытыми дверями. Ряд СМИ заявил, что их не пустили на защиту, что должна быть открытой.

В Министерстве образования заявляют, что о защите народным депутатом Ильей Кивой диссертации узнали из СМИ и с сайта вуза, в котором состоялась защита. Сейчас в ведомстве ожидают саму диссертацию и планируют провести ее экспертизу.