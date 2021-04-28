После тысяч поправок: Рада наконец приняла один из "земельных" законопроектов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 28 апреля, приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который "застопорил" работу парламента на более чем месяц. Решение поддержало 284 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, рассмотрение законопроекта ко второму чтению начался еще 16 марта. Народные депутаты в целом рассмотрели 3128 предложений и поправок. Прохождение законодательной инициативы фактически блокировало рассмотрение других вопросов.

На очереди - другой "земельный" законопроект № 2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы - к которому подано несколько сотен поправок.

Документ, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

О принятом законопроекте

Как утверждают авторы, законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Проектом закона предлагается, в частности:

• Передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

• Установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.

• Предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

• Отказаться от существования специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, с предусотрением существования вместо него центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.

• Предоставить полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель: областным государственным администрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры), исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

• Отменить институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель.

Законопроект предлагает отменить согласование с правительством продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Дополнение

Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания 29 апреля. Созыв внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривали "земельный" законопроект, в который подали несколько тысяч поправок, что фактически блокирует рассмотрение других вопросов.