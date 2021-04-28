Кулеба: может РФ и проводила учения у границ, но это была тренировка нападения на Украину

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Возможно Россия и проводила учения у украинских границ, но это была тренировка нападения на Украину. Об этом в программе HARD Talk на BBC World сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Передислокация (российских войск — ред.) не означает полной деэскалации. Потому что, даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они отрабатывали — они отрабатывали нападение на Украину”, — сказал министр.

Детали

Министр отметил, что в данном случае дипломатия “взяла верх над оружием”.

“На этот раз мы добились успеха, мы сделали все хорошие шаги вместе с нашими партнерами. Но это не значит, что угрозы исчезли”, — подчеркнул он.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.



Москва 22 апреля объявила об отводе войск.



Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.