Официально: Витренко назначен новым главой Нафтогаза

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство официально приняло решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины". Добавим, что ранее о назначении Витренко руководителем Нафтогаза УНН сообщали собственные источники.

Цитата

"... принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Кабмине, перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики было назначено заместителя министра энергетики Бойко Юрия Николаевича.

Что еще известно?

Причиной увольнения Андрея Коболева с поста главы Нафтогаза мог стать тот факт, что акционеры признали работу правления НАК в 2020 году "неудовлетворительной". По крайней мере эти факты приводят в Кабмине, информируя об увольнении Коболева.

Так, 28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины".

Во время заседания рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работу Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признано неудовлетворительной.

"Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", - сообщили в Кабмине.

Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. На это Витренко заявил, что “никуда не уходит”.

Дополнительно

21 декабря 2020 года Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. До этого Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре “тарифного кризиса”, выход из которого ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч — лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался “недоминистром” с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции к нардепам монобольшинства поддержать кандидатуру Витренко.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284,638 млн грн зарплаты за 2020 год, занимая должность в НАК “Нафтогаз Украины”. В декларации, в частности, есть гонорары от “Укрнафты” — 1,4 млн грн, 1 млн грн дополнительного блага от “Нафтогаза”.

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК “Нафтогаз” на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции “Слуга народа”. Вторник заявил, что получил эту премию совсем справедливо в пределах его контракта с Нафтогазом.