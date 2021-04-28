ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в штабе ООС, боевых потерь с начала суток среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Дополнение

27 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.