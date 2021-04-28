Европарламент предлагает остановить "Северный поток-2" и лишить Россию SWIFT из-за ее агрессии в отношении Украины

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Европейские депутаты выступают за отключение России от системы банковских платежей SWIFT и предлагают остановить строительство "Северного потока-2", если "агрессия в отношении Украины" продолжится. Об этом говорится в проекте резолюции, представленной Европарламентом, передает УНН.

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"... Выражает сожаление по поводу нынешнего состояния отношений между ЕС и Россией, вызванного агрессией России и продолжающейся дестабилизацией Украины, враждебным поведением и откровенными нападками на государства-члены и общества ЕС... ЕС решительно осуждает враждебное поведение России в Европе и призывает ее правительство прекратить эту деятельность, которая нарушает международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе, препятствует любому осуществлению положительной двусторонней повестки дня с этим важным соседом", - говорится в сообщении.

Детали

Европарламент предлагает остановить достройку газопровода "Северный поток - 2" и отказаться от импорта нефти и газа из России. Кроме того, предлагается и заморозить европейские активы "олигархов, близких к российской власти" и аннулировать их визы.

Эти меры предлагается принять в ответ на уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального, "наращивание военного присутствия у границ Украины и российские атаки в Чехии".

Отметим, голосование в Европарламенте пройдет завтра, 29 апреля около 11 часов.

Дополнение

Ранее, 22 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT. По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

Справка

SWIFT - международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из активных участников системы.