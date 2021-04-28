ЕС рассмотрит дополнительные меры, если Россия пересечет "красные линии" в отношении Украине – Боррель

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Евросоюз должен быть готов рассмотреть дополнительные ответные меры в случае, если Россия пересечет "красные линии" относительно Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, передает УНН.

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“Нам нужно и дальше передавать Украине скоординированные послания твердой поддержки. В августе мы будем участвовать в саммите Крымской платформы. Мы также должны быть готовы рассмотреть вариант дополнительных ответных мер, если Россия возобновит эскалацию или пересечет красную черту”, — сказасл Боррель.

Детали

По словам топ-дипломата, недавнее военное наращивание вблизи украинских границ и в незаконно аннексированном Крыму серьезно повлияло и обострило ситуацию с безопасностью в регионе.

Россия, по его словам, должна сотрудничать в снижении напряженности. В то же время, считает Боррель, она лишь изображает себя “нейтральным посредником”.

“До сих пор Россия не проявляла готовности положить конец конфликту на условиях, которые гарантировали бы суверенность, территориальную целостность и независимость Украины. Для России полное выполнение Минских договоренностей не является ключевым условием. Для нас — это так”, — подчеркнул он.

Что было ранее

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.



На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией. В частности, он предусматривает введение секторальных санкций ЕС.



В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел отметил, что на сегодня не ожидается никаких новых санкций Евросоюза в отношении России.