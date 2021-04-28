Саакашвили взял курс на Верховную Раду: хочет свое межфракционное объединение

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Михеил Саакашвили заявил, что в Верховной Раде собрано 50 подписей за создание

межфракционного объединения "Простых решений и результатов" для совместной работы над законами, которые готовит его общественная организация, сообщает УНН.

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"Туда вошло очень много достойных депутатов из "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины", - написал он в FB.

Контекст

Ранее усилить влияние Саакашвили на украинский парламент призвал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он же просил в свое время Президента Владимира Зеленского восстановить гражданство Саакашвили, которое в свою очередь помешало Грузии привлечь своего бывшего президента к уголовной ответственности за инкриминируемые преступления.

Вместе с тем не все "слуги народа" в восторге от Саакашвили. Ольга Василевская-Смаглюк назвала его лоббистом, который работает против интересов Украины. Такого же мнения политологи, которые указывают на отсутствие результатов "реформаторства" Саакашвили.

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Между тем парламентская ВСК разбирается с убытками "Укрзализныци", которые нанесли государственной компании ее бывшие руководители, в частности соратники Михеила Саакашвили. Речь о Владимире Жмаке, бывшем первом заместителе Саакашвили в Одесской ОГА, назначенного управлять "Укрзализныцей" в августе 2020 года и со скандалом уволенного в марте 2021 года, а также Иракли Эзугбая - бывшем руководителе железной дороги Грузии, назначенного Жмаком в правление "Укрзализныци" в сентябре 2020 года и уволенного в марте 2021 года после скандальных расследований в СМИ.

По оценке экспертов, ВСК вынуждена работать за НАБУ и искать коррупцию в "Укрзализныце", потому что первый заместитель директора антикоррупционного бюро Гизо Углава в дружеских отношениях с Михеилом Саакашвили и мог покрывать схемы его соратников. Журналисты-расследователи аналогичного мнения и свою версию демонстрируют в схеме связей и непроцессуальных контактов бывшего правления "Укрзализныци" и НАБУ.