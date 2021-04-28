Верещук прокомментировала возможную встречу Зеленского и Путина в Ватикане

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сомневается, что Президент РФ Владимир Путин согласится на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата:

"Нет никаких положительных предпосылок, Путин на это пойдет. Поэтому мне кажется, что это, скорее всего, будет встреча в нормандском формате - в европейской стране. Во Франции или в Германии", - сказала она

Детали

Верещук убеждена, что встреча президентов Украины и РФ состоится при посредничестве европейских партнеров Украины. Речь в частности о Франции и Германии. Также нардеп оценила роль Папы Римского как коммуникатора возможной встречи.

"Папа Римский - миротворец, он много раз призывал РФ и Путина удержаться в своей агрессии. Он молился за Украину, за мир в Украине, за детей, за гражданских. Думаю, что Папа Римский - это лицо, вобравшее в себе понятие, которое называется миротворчество", - считает она.

Кроме того, Верещук прокомментировала заявления оппозиционных политиков, которые выступают против встречи Зеленского у Путина.

"Мы можем сколько угодно говорить о том, почему не нужно встречаться с Путиным. И некоторые аргументы будут действительно объективны. Но мы хотим мира и нам нужен мир на наших условиях, не отдавая национальных интересов, ни сантиметра украинской земли. Так если в данном случае единственным решением этого конфликта может быть встреча - почему Президент Зеленский не должен им воспользоваться?", - резюмировала она.

Контекст

Накануне Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президенту, руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского.

Зеленский заявил итальянскому изданию La Repubblica, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.