Ивченко предупредил о негативном опыте других стран, который ожидает Украину с открытием рынка земли

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко объяснил, каким образом Украина может повторить с открытием рынка земли негативный опыт Латвии и Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Апостроф ТВ.

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"Когда Латвия и Литва (тоже постсоветские страны) открыли рынок земли, у фермеров не было денег. Зашли шведы, финны, фактически те, кто вкладывали средства и инвестиции, купили эту землю. И сегодня литовские и латвийские фермеры арендуют землю у собственников из Швеции, Германии, Финляндии, Норвегии и т.д.", - рассказал народный депутат.

Детали

Украинцы должны понять, что ожидает фермеров после открытия рынка земли, отметил Ивченко.

"У нас через полтора года условно Иванов берет финансовую ссуду 100 млн долларов у Садовской Аравии через офшоры. Это разрешается, он покупает украинскую землю и что дальше? Он отдает в залог украинскую землю. То есть берет 10 тысяч гектаров и закладывает какому-то принцу Сабри в долг. И кто может забрать эту землю? Кредитор! Это большая проблема, которая появится, когда зайдут крупные корпорации", - объясняет Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, политолог Андрей Золотарев считает, что рынок земли, который запускается с 1 июля, идет путем латифундизации. Это очень негативно скажется на украинском фермере. Сейчас, по его словам, народные депутаты от фракции "Батькивщина" делают все, чтобы не допустить этого и остановить уничтожение села вследствие принятой "земельной реформы".