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В пятницу не будет вопросов к правительству: нардепы изменили календарный план сессии

В пятницу не будет вопросов к правительству: нардепы изменили календарный план сессии

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Парламент Украины в четверг принял в целом проект постановления № 5426 о внесении изменений в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва — теперь в пятницу вместо пленарного заседания будет работа в комитетах. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 января 2021 года № 1130-IX, о работе Верховной Рады Украины в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля — работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)”, — говорится в тексте постановления.

Детали

Как отмечают авторы законопроекта, необходимость внесения изменения в календарный план проведения сессии возникла ввиду необходимости проведения дополнительных заседаний комитетов.

Что было раньше

Народные депутаты сегодня поддержали постановление, которым включили в повестку дня пятой сессии Рады 50 законопроектов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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