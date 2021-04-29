Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,79 0,0152  EUR: 33,53 -0,0317 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Жизнь под санкциями. О контрабанде, бизнесе власти на таможне и загадочных бенефициарах списка СНБО. Большое интервью с Орестом Фирманюком
Жизнь под санкциями. О контрабанде, бизнесе власти на таможне и загадочных бенефициарах списка СНБО. Большое интервью с Орестом Фирманюком
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8325

Нардеп Ивченко о рынке земли: будем собирать подписи и проводить референдум

Нардеп Ивченко о рынке земли: будем собирать подписи и проводить референдум

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире Апостроф ТВ рассказал, что во фракции “Батькивщина” будут пытаться временно отсрочить начало открытия рынка земли посредством проведения всеукраинского референдума, информирует УНН.

Цитата

“„Батькивщина“ нашла путь: мы создаем инициативную группу в конце мая и будем собирать подписи для проведения референдума. Чтобы люди сказали, согласны ли они, чтобы денежные мешки, а не фермеры, которые живут и фактически поддерживают село, покупали землю. Или все же такие люди против. И я хотел бы, чтобы нам не мешали провести референдум, поскольку Президент говорил спрашивать граждан Украины по поводу важных вопросов”, — рассказал Ивченко.

Детали

Оборот земли надо будет открывать в будущем, но только предварительно предоставив фермерам финансовые ресурсы и возможность выкупить землю, которую они обрабатывают, считает парламентарий.

“Представьте, через два месяца рынок земли откроется, а неужели банк может без залога дать деньги? А что фермеру заставлять? А что, банк может дать деньги на покупку земли? Нет! Поэтому у нас нет на сегодня финансовых ресурсов”, — подчеркнул Вадим Ивченко.

Ранее Вадим Ивченко в интервью рассказал, кто больше заинтересован в распродаже украинской земли и к каким негативным последствиям это может привести.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.