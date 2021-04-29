Представитель Кабмина в ВР Мокан уходит в отставку

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан ушел в отставку с этой должности. Об этом он сам сегодня объявил во время брифинга и написал в соцсетях, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию", - сообщил Мокан в Telegram-канале.

Детали

Мокан отметил, что с Премьер-министром "такой шаг взаимно согласованный". "Кто станет преемником на посту - решение за Кабмином", - добавил он.

Чем продиктовано такое его решение, Мокан не объяснил.

Дополнение

Василий Мокан проработал в должности представителя правительства в парламенте 13,5 месяцев. Его назначили на эту должность в марте 2020 года.

Добавим, Василий Мокан - заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Напомним, его предшественница на посту - нардеп Елена Шуляк - отказалась от нее с приходом к власти нового премьер-министра Дениса Шмыгаля и нового кабинета. Кабмин предыдущего Премьера Алексея Гончарука назначил Елену Шуляк своей представительницей в ВР в ноябре 2019 года.

Это уже третий представитель правительства в парламенте при двух Премьер-министрах с начала каденции Президента Владимира Зеленского.