Рада сегодня рассмотрит законопроект об использовании полицией электрошокеров, игнорируя решение комитета

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит законопроект № 4375 о расширении прав полиции о применении электрошокеров, игнорируя решение комитета по правоохранительной деятельности, 26 марта отправившего законопроект на доработку. Об этом пишет УНН.

Детали

В частности, проектом закона предлагается дополнить пункт 6 части третьей статьи 45 Закона Украины "О Национальной полиции" новыми подпунктами, согласно которым электрошоковые устройства применяются для:

задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и при этом физически противодействующего полицейскому;

задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать;

задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи;

задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Также в проекте закона предлагается установить основание применения электрошоковых устройств для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского (согласно действующей редакции угроза должна быть одновременно жизни и здоровью).

Как считают в Министерстве внутренних дел, применения электрошокеров позволит эффективно пресекать нарушения, нанося человеку меньший вред, если сравнить с устройствами для отстрела и огнестрельным оружием.

В частности, по данным сайта электронной системы закупок ProZorro, на данный момент полиция закупила 200 электрошокеров за 33 миллиона гривен. По 65 тыс. гривен за единицу.

Дополнение

29 апреля в Верховной Раде должны рассмотреть 16 вопросов и два постановления. В частности, Верховная Рада Украины в четверг, 29 апреля, назначила Германа Галущенко министром энергетики.