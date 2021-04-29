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Новости: Политика
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Рада сегодня рассмотрит законопроект об использовании полицией электрошокеров, игнорируя решение комитета

Рада сегодня рассмотрит законопроект об использовании полицией электрошокеров, игнорируя решение комитета

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит законопроект № 4375 о расширении прав полиции о применении электрошокеров, игнорируя решение комитета по правоохранительной деятельности, 26 марта отправившего законопроект на доработку. Об этом пишет УНН.

Детали

В частности, проектом закона предлагается дополнить пункт 6 части третьей статьи 45 Закона Украины "О Национальной полиции" новыми подпунктами, согласно которым электрошоковые устройства применяются для:

  • задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и при этом физически противодействующего полицейскому;
  • задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать;
  • задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи;
  • задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Также в проекте закона предлагается установить основание применения электрошоковых устройств для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского (согласно действующей редакции угроза должна быть одновременно жизни и здоровью).

Как считают в Министерстве внутренних дел, применения электрошокеров позволит эффективно пресекать нарушения, нанося человеку меньший вред, если сравнить с устройствами для отстрела и огнестрельным оружием.

В частности, по данным сайта электронной системы закупок ProZorro, на данный момент полиция закупила 200 электрошокеров за 33 миллиона гривен. По 65 тыс. гривен за единицу.

Дополнение

29 апреля в Верховной Раде должны рассмотреть 16 вопросов и два постановления. В частности, Верховная Рада Украины в четверг, 29 апреля, назначила Германа Галущенко министром энергетики.

Источник: УНН
Теги: ВР, полиция
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