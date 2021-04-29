МИД о задержании в РФ "сторонников украинских радикалов": обвинения в "украинском следе" отвергаем

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала, обвинения во "внешнем управлении" акциями народных протестов на территории РФ Киев отвергает. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала. В то же время констатируем, что с января этого года российские правоохранительные органы и государственные СМИ активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России. Для запугивания собственного населения традиционно создаются истории об "украинском радикальном следе". Категорически отвергаем такие обвинения", - заявил пресс-секретарь.

Детали

В МИД призывают российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права.

Контекст

Сегодня российские СМИ обнародовали информацию о том, что в ряде регионов были задержаны 16 граждан, якобы явлющихся "сторонниками украинской радикальной группы "М.К.У."

Задержанные, по словам российских силовиков, которых цитируют российские СМИ, якобы причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Кроме того, их деятельность, считает ФСБ, координировали из Украины.



