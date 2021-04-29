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Парламент вернул комитету законопроект, исключающий возможность осуществления закупок без Prozorro

Парламент вернул комитету законопроект, исключающий возможность осуществления закупок без Prozorro

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада вернула комитету для подготовки к повторному первому чтению проект закона № 3715 о внесении изменений в раздел X “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О публичных закупках” относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Целью законопроекта является, в частности, исключение возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок”, — говорится в пояснительной записке.

Детали

Так, соответствующим разделом закона устанавливалось, что действие закона “О публичных закупках” не распространяется на случаи, если предметом закупки являются товары, работы или услуги, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19).

Законопроектом предлагается соответствующий пункт раздела исключить.

Что было раньше

Рада в марте приняла в целом законопроект № 5064 о внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” .

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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