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САП скрыл информацию об ответственных за убытки "Укрзализныци" прокуроров

САП скрыл информацию об ответственных за убытки "Укрзализныци" прокуроров

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась называть фамилии детективов НАБУ и процессуальных руководителей (прокуроров), ответственных за расследований дел по хищению средств “Укрзализныци”, сообщает УНН.

В ответ на информационный запрос агентства в САП отметили, что предоставление такой информации не предусмотрено законодательством.

“Оснований для предоставления информации о детективах Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющих свои полномочия в уголовном производстве, законодательство не предусматривает”, — сообщили в САП.

Дополнение

На данный момент известно, что убыток “Укрзализныци” за 2020 год составил 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн — на грузоперевозках. С осени прошлого года СМИ неоднократно обращали внимание на реализацию неправомерных схем с грузовыми вагонами, однако при попустительстве НАБУ и САП к отвественности никто не привлекался. При этом бенефициарами этих схем, вероятно, были компании украинского бизнесмена Рината Ахметова и “Идустриальная группа Грузии” Давида Бежуашвили. При этом оба бизнесмена в отношениях с Михаилом Саакашвили, чьи соратники в этот момент управляли “Укрзализныцей” и НАБУ. Подробно об этом УНН писал здесь.

НАБУ и САП провалы в антикоррупционной деятельности на железной дороге Украины не признают и всячески укрывают какую-либо информацию об ответственных за это лиц, в частности не регистрирует уголовные производства по озвученным в СМИ фактам и не называет ответственных за “Укрзализныцю” детективов и антикоруппционных прокуроров.

При том, что в НАБУ целый отдел детективов обязан выявлять коррупцию на железной дороге, главный из них Денис Гюльмагомедов отдает предпочтение тренингам фонда “Возрождение” Джорджа Сороса и лекциям в Clubhouse.

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело пятилетней давности. Всего на рассмотрении сейчас таких дел шесть, половина из которых против одной компании- поставщика топлива в “Укрзализныцю”.

Источник: УНН
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