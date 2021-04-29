Тупицкий четвертый раз не пришел на избрание меры пресечения

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева в четвертый раз перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда Украины отменен, из-за его неявки, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Отложить заседание до 12 мая”, — сказал судья.

Так, адвокат Тупицкого сообщил, что его клиент не явился на заседание из-за проблем с сердцем. Также он добавил, что решается вопрос о необходимости проведения Тупицкому операции на сердце.

Что было раньше

На прошлое заседание Тупицкий не пришел из-за его госпитализации на стационарное лечение.

Дополнение

Офис Генерального прокурора настаивает на применении к Александру Тупицкому меры пресечения в виде залога в более 45 тыс. грн.

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.