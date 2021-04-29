Поработали пол дня: Рада снова заблокирована земельным вопросом

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада сегодня приняла ряд законопроектов, после чего перешла к законопроекту № 2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы — на рассмотрении которого и завершила пленарное заседание, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, народные депутаты остановились на рассмотрении 520-й поправки, однако шли не по порядку. Всего к проекту закона было подано 776 предложений и поправок. По результатам рассмотрения профильный комитет предлагает учесть — 160 предложений (из них учесть — 86, учесть частично — 28, учесть редакционно — 46), еще 616 предложений — отклонить.

Документ, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Как отметил сегодня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, рассмотрение документа в парламенте может затянуться на одну пленарную неделю.

“Там 700 поправок, около 480-490 у „Батькивщины“, в других фракциях — чуть меньше. Я думаю, это теоретически неделя — если все будут настаивать на правках. Если нет — будем быстрее”, — сказал он.

Добавим, что накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который “застопорил” работу парламента на более чем месяц.



Дополнение

Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания 29 апреля. Созыв внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривали “земельный” законопроект, в который подали несколько тысяч поправок, что фактически блокирует рассмотрение других вопросов.