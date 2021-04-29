Принципиальное отличие: Разумков внятно объяснил, чем Галущенко отличается от Витренко

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков коротко и внятно объяснил чем, по его мнению, отличается, назначенный сегодня на пост министра энергетики Герман Галущенко от Юрия Витренко, которого Рада так и не поддержала, пишет УНН.

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"Премий нет", - сказал Разумков, имея в виду огромные выплаты, которые получил Витренко еще за работу в "Нафтогазе".

Как сообщал УНН, 29 апреля, ВР назначила на должность министра энергетики, которая более года оставляла вакантной, Германа Галущенко.

Контекст

Несколько недель назад появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже более года (с марта 2020 года) остается вакантной, будет претендовать Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство намеревался и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультации с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года Верховная Рада впервые провалила назначение Витренко на должность министра. Повторное и также неудачное голосование состоялось 28 января 2021 года. Однако, позже, ВР проголосовала закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра, практически приравняв исполняющего обязанности к министру.

В конце марта - начале апреля 2021 года появилась информация о возможном увольнении Витренко с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.

Накануне Кабмин официально принял решение о назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", освободив от соответствующей должности Андрея Коболева.

Кто такой Галущенко

Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. Ранее он также работал в прокуратуре, МИД, Минюсте и Администрации Президента.

В декларации Галущенко значится дом площадью 317 кв. м в селе Солтановка Киевской области и квартира в Киеве площадью 45,4 кв. м, а также несколько земельных участков и две квартиры в столице, находящихся в общей собственности с женой. Семья пользуется автомобилями Mercedes и Land Rover. У Галущенко есть сбережения, в частности в долларах, в декларации он указал 152 тыс. долларов.

Премия Витренко

Напомним, в мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму 46,3 млн долл. за вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша, а сама 4,6 млрд долл.

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Среди тех, кто получил выплаты был и Витренко.

Планировалось проводить выплаты еще части премий в течение трех лет. Однако, позже, президент Владимир Зеленский заявил, что такие премии слишком высоки и поставил задачу решить этот вопрос. Несмотря на это в 2020 году Витренко, который подал в суд за невыплату ему премий, все же добился получения 170 млн грн в облигациях государственного займа.